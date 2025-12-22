Per ora solo tre denunce dopo gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino

TORINO – Per il momento solo tre persone sono state denunciate a Torino in relazione agli scontri avvenuti sabato 20 dicembre durante il corteo di protesta organizzato contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Secondo quanto ricostruito, i tre erano a bordo di un furgone che era stato bloccato e preso in consegna dalla polizia nella tarda serata. Il mezzo era stato utilizzato da alcuni manifestanti come punto di appoggio per i comizi durante la protesta.

I tre denunciati sono stati trattenuti in commissariato fino alle prime ore del mattino successivo per accertamenti, prima di essere rilasciati. A loro carico è scattato il sequestro di alcuni oggetti, tra cui i telefoni cellulari. Le denunce a piede libero riguardano la violazione dell’articolo 18 del Tulps, per manifestazione senza preavviso, e ipotesi di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

