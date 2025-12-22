Seguici su

CronacaTorino

Rosta, sequestrati quasi 6 chili di fuochi d’artificio illegali: denunciato un ambulante

Durante il controllo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione dodici batterie di tubi monocolpo, ciascuna contenente circa mezzo chilo di esplosivo

Gabriele Farina

Pubblicato

11 secondi fa

il

ROSTA – Quasi sei chili di materiale pirotecnico illegalmente detenuto sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare a Rosta, nel Torinese. A finire nei guai è stato un ambulante di 46 anni, residente nel comune alle porte di Torino, denunciato all’autorità giudiziaria.

Per approfondire:

Durante il controllo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione dodici batterie di tubi monocolpo, ciascuna contenente circa mezzo chilo di esplosivo. Il materiale, di fabbricazione cinese, era privo delle necessarie autorizzazioni e risultava detenuto in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza.

L’intero quantitativo di fuochi d’artificio è stato immediatamente posto sotto sequestro. Per motivi di sicurezza, il materiale pirotecnico è stato successivamente affidato in custodia giudiziale a un’azienda specializzata, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti del caso.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli mirati a contrastare la detenzione e la commercializzazione illegale di materiale esplodente, particolarmente pericolosa per l’incolumità pubblica.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *