Rosta, sequestrati quasi 6 chili di fuochi d’artificio illegali: denunciato un ambulante

ROSTA – Quasi sei chili di materiale pirotecnico illegalmente detenuto sono stati sequestrati dai carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare a Rosta, nel Torinese. A finire nei guai è stato un ambulante di 46 anni, residente nel comune alle porte di Torino, denunciato all’autorità giudiziaria.

Durante il controllo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione dodici batterie di tubi monocolpo, ciascuna contenente circa mezzo chilo di esplosivo. Il materiale, di fabbricazione cinese, era privo delle necessarie autorizzazioni e risultava detenuto in violazione delle normative vigenti in materia di sicurezza.

L’intero quantitativo di fuochi d’artificio è stato immediatamente posto sotto sequestro. Per motivi di sicurezza, il materiale pirotecnico è stato successivamente affidato in custodia giudiziale a un’azienda specializzata, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti del caso.

L’operazione rientra nell’ambito dei controlli mirati a contrastare la detenzione e la commercializzazione illegale di materiale esplodente, particolarmente pericolosa per l’incolumità pubblica.

