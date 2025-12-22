I Subsonica spiegano la complicata anima di Torino: “non è mai una città allineata”

Ogni città ha una sua magia impenetrabile, che si rivela attraverso l’arcano di apparenti contraddizioni. Torino nel suo umore profondo, sta reagendo infastidita a quella che viene percepita, ogni giorno di più, come una pesante intrusione militarizzata motivata dallo sgombero di Askatasuna. Ma è anche la stessa Torino che non ha sopportato l’incomprensibile azione vandalica contro il quotidiano La Stampa, considerato un simbolo. Pur non sempre amandolo. Questa città non tollera vedere sfregiati i suoi simboli, ma allo stesso tempo non li ostenta e sembra non curarsene più di tanto. Non è mai una città allineata: non è stata fascista: Mussolini la chiamava “la porca città”. Non è stata biologicamente democristiana, comunista, craxiana, leghista, berlusconiana, e nemmeno moderata.

Reagisce alla montatura mediatica sull’Immam Shahin, con il tono di chi rifiuta le sciatte e triviali dinamiche che regolano oggi il dibattito d’opinione in Italia.

Si mobilita quando si sente violata, ma non si lascia semplificare da uno slogan.

È un luogo difficile da capire e anche da amare. Ma tutti coloro che pensano di applicare qui, forzatamente, regole di funzionamento che altrove sembrano offrire facili risultati…restano con niente in mano. Senza mai capire perché.