Tentato omicidio di corso Maroncelli a Torino, condannato 73enne: ha colpito perché “il suo cane abbaia troppo”

TORINO – I contrasti andavano avanti da tempo, legati ai comportamenti del cane della donna, un cagnolino di piccola taglia che spesso abbaiava mentre lei lo portava a passeggio nei dintorni di corso Maroncelli, a Torino. I due si conoscevano bene: abitavano nello stesso quartiere e in passato avevano già avuto discussioni per lo stesso motivo.

La sera dell’aggressione, all’inizio del 2025, il 73enne avrebbe sentito nuovamente l’animale abbaiare sotto il suo palazzo. Infastidito, avrebbe deciso di scendere in strada per affrontare la donna, che in quel momento era seduta su una panchina. Qui l’uomo ha estratto un coltello e l’ha colpita più volte, tentando anche di ferire il cane, senza riuscirci.

La donna ha riportato ferite gravissime: uno dei fendenti ha reciso la vena giugulare, mettendo seriamente a rischio la sua vita. Soccorsa, è sopravvissuta all’aggressione, mentre l’uomo è stato fermato e indagato per tentato omicidio. Agli inquirenti avrebbe spiegato il gesto dicendo: “il suo cane abbaia troppo”.

Nei mesi successivi si è aperto il procedimento giudiziario, celebrato con rito abbreviato e a porte chiuse. Durante il processo è emerso che l’imputato ha risarcito la vittima con circa 30.000 euro, circostanza che ha portato il giudice a concedergli gli arresti domiciliari.

Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza di primo grado: il giudice ha riconosciuto il 73enne colpevole di tentato omicidio, escludendo però le aggravanti della premeditazione e della minorata difesa contestate dalla Procura. La condanna è stata fissata a quattro anni e sei mesi di reclusione, due in meno rispetto alla richiesta dell’accusa.

Rinunciando all’appello, la pena potrebbe essere ulteriormente ridotta a tre anni e nove mesi.

