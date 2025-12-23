Ad Alba un 84enne è stato investito e ucciso da un’auto

CUNEO – Questa mattina ad Alba, nella frazione di Piana Biglini, una persona è stata investita ed è morta poco dopo. É successo intorno alle 8 nel tratto tra il km 31,600 e il km 32,700, che successivamente è stato chiuso al traffico. Alla guida della vettura che ha investito l’85enne c’era una ragazza di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Verduno, dove poi si è registrato il decesso.

Sul posto anche le forze dell’ordine che stanno gestendo il traffico.

