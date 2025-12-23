Furto aggravato e un giro di riciclaggio di veicoli: un arresto a Torino

TORINO – Un uomo è stato arrestato a Torino per furto aggravato e riciclaggio di veicoli.

La storia delle indagini cominicia la notte del 6 settembre a seguito di due irruzioni a dei negozi, avvenute a Torino. Nel primo episodio sono state rubate due autovetture da un deposito, una delle quali usata come ariete per abbattere il muro di cinta. La fuga è avvenuta a bordo dei mezzi rubati e di una Fiat 500 di car sharing, con gli autori ripresi da una dashcam di un passante. Nella stessa notte il gruppo ha colpito un altro esercizio commerciale, forzando la saracinesca e sottraendo prodotti cosmetici.

In seguito la Fiat 500 è stata intercettata sull’Autostrada A4 e fermata da una pattuglia della Polizia Stradale di Novara.

Alla guida vi era un cittadino senza patente e in possesso della chiave di avvio di uno dei veicoli rubati. Le indagini hanno identificato l’uomo come uno dei responsabili dei fatti del 6 settembre, con deferimento all’Autorità Giudiziaria.

È emerso che la Fiat 500, rubata nel mese di giugno dalla flotta di una società di car sharing, era dotata di targa asportata da altro veicolo. La Polizia Stradale ha recuperato e restituito i mezzi rubati e sono in corso ulteriori accertamenti sugli altri responsabili

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese