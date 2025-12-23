Arrestato in Francia il presunto conducente dell’auto che aveva investito cinque persone ad Alessandria e poi era fuggito

ALESSANDRIA – Era il 16 novembre quando, ad Alessandria, un’auto investì cinque persone davanti al locale “Il Trio”. La notizia è che la persona alla guida del veicolo, un uomo di circa 30 anni, è stata rintracciata dalla polizia; si trovava in Francia, in prossimità del confine con la Germania.

Trovarlo in realtà non è stato difficile per le forze dell’ordine. Il veicolo usaro per andare contro le cinque persone (ancora da chiarire se il gesto sia stato effettivamente intenzionale o no) era stato abbandonato in un fosso a poche centinaia di metri dal luogo dell’impatto. Da lì, gli agenti sono risaliti alla targa e quindi all’identità del sospettato, emettendo anche un mandato di arresto europeo. A fermare il 30enne infatti è stata la polizia francese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese