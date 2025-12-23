TorinoTrasporti
Da Torino a Londra Luton: ufficialmente aperte le vendite per il nuovo volo diretto
Il nuovo collegamento, operato tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), prenderà il via durante la prossima stagione estiva
TORINO – Da oggi sono ufficialmente aperte le vendite per il nuovo volo diretto da Torino verso Londra Luton operato da Wizz Air. La compagnia aerea e Sagat, la società di gestione dell’aeroporto di Torino, consolidano così la loro partnership, offrendo ai viaggiatori una rete di destinazioni sempre più ricca, accessibile e al più basso prezzo possibile.
Il nuovo volo
Il nuovo collegamento, operato tre volte a settimana (martedì, giovedì e sabato), prenderà il via durante la prossima stagione estiva, il 13 giugno 2026, andando ad arricchire i collegamenti tra il Nord Italia e la capitale inglese. I biglietti per la nuova rotta sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di WIZZ con tariffe a partire da 19,99€.
Dai palazzi storici della City alle luci di Piccadilly Circus, la metropoli britannica resta una meta imperdibile che unisce fascino senza tempo e avanguardia. Grazie al nuovo collegamento diretto operato da Wizz Air, la capitale britannica diventa una meta a portata di mano ed economicamente accessibile per tutti i viaggiatori in partenza dalla regione. Un servizio pensato per chi cerca comodità, efficienza e tariffe competitive per raggiungere una delle destinazioni più ambite al mondo.
Il lancio della rotta Torino-Londra Luton conferma l’importanza dello scalo piemontese nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia e il consolidamento della presenza nel capoluogo piemontese della compagnia aerea. Questo annuncio segue infatti le numerose rotte lanciate negli ultimi mesi dalla compagnia per lo scalo torinese, per ultimi, i collegamenti verso Chisinau, Sofia e Budapest, a testimonianza di quanto il vettore creda nel potenziale di Torino e di quanto la partnership con Sagat sia propositiva e strutturata.
Con questa nuova espansione, Wizz Air continua a potenziare la connettività della regione, offrendo opzioni di viaggio sempre più diversificate e accessibili, rafforzando ancora di più l’importanza strategica di Torino Airport, un impegno confermato dai risultati operativi del 2025: solo quest’anno la compagnia ha operato oltre 2000 voli, trasportando più di 438 mila passeggeri.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese