Il 24 dicembre la riapertura al traffico del Tunnel di Tenda

CUNEO – Nella mattinata di oggi ANAS aveva comunicato che, a causa del pericolo di valanghe sul versante francese, il tunnel di Tenda sarebbe stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Le intense nevicate delle scorse ore avevano infatti determinato importanti accumuli al suolo, causando un pericolo valanghe.

Tramite una nota Anas fa sapere che la riapertura al traffico del tunnel di Tenda, sulla statale 20 nell’ambito del territorio comunale di Limone Piemonte (CN) è prevista per domani, mercoledì 24 dicembre, a partire dalle ore 6:00.

Il provvedimento di riapertura è adottato da Anas sulla base del parere favorevole dall’organo tecnico francese competente sul rischio di valanghe sul territorio oltreconfine.

Durante la chiusura odierna, attiva da questa mattina su indicazione del medesimo organo tecnico, sono state eseguite indagini sugli accumuli di neve. I dati raccolti hanno consentito di decretare il via libera alla riapertura.

Fino al termine della finestra di maltempo – che si protrarrà per alcuni giorni – sono previste ulteriori operazioni di controllo e monitoraggio sul rischio di valanghe da parte dell’organo tecnico francese.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese