I Carabinieri di Alessandria festeggiano i 102 anni del collega in congedo Natale Toccalino: per lui anche l’omaggio dal Comandante generale dell’Arma

NOVI LIGURE – Il Comando Provinciale di Alessandria, a nome di tutta l’Arma, ha festeggiato oggi, 23 dicembre, i 102 anni del Carabiniere in congedo Natale Toccalino, residente a Novi Ligure (AL).

A lui il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha inviato da Roma una lettera di auguri, omaggiandolo di una riproduzione in cristallo di una lucerna, il copricapo della Grande Uniforme Speciale, uno dei simboli della storia dei Carabinieri.

Nell’abbraccio dei colleghi della Compagnia di Novi Ligure, è stato il Comandante Provinciale di Alessandria, Colonnello Giovanni Palatini, a consegnare gli omaggi del Comandante Generale, porgendo al Carabiniere Toccalino gli auguri di tutti.

Natale Toccalino è nato ad Albera Ligure (AL) il 23 dicembre 1923, da una famiglia di contadini e allevatori di bestiame. Nel 1942, all’età di 18 anni, ha presentato domanda per il servizio di leva nell’Arma dei Carabinieri. Dopo il corso da allievo alla Caserma Cernaia di Torino, è stato assegnato alla Stazione di Paesana (CN) e nel 1945, al termine della guerra, ha fatto ritorno al paese natio. Negli anni successivi, il lavoro come operaio specializzato presso l’azienda “Italsider” (oggi, ILVA) lo ha portato a Novi Ligure, dove ha deciso di continuare a vivere anche dopo il pensionamento del lontano 31 dicembre 1983. Sposatosi nel frattempo con l’amata Maria Maggiolo nel 1956, fra il ‘58 e il ‘62 ha visto nascere i due figli Marco e Graziella, che l’hanno reso successivamente nonno.

