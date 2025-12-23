Inaugurato nei Giardini Sambuy a Torino il “memorial dei cani”, da un’idea del fondatore di Doggodaiily

TORINO – Un faggio pendulo trasformato in memoriale. Navid Tarazi, Il fondatore della seguitissima pagina instagram Doggodaiily, ha pensato di dedicare un albero nei Giardini Sambuy a Torino ai cani defunti. Ispirato al Dog Memorial Tree di New York, l’albero «è dedicato a ricordare tutti i cani che non sono più qui con noi, ma che hanno lasciato un pezzo di loro nelle nostre vite» ha spiegato Navid sui social. «Pensavo a questa iniziativa da tanto tempo e finalmente, grazie all’aiuto dell’associazione Giardino Forbito ETS, è diventata realtà».

L’inaugurazione è avvenuta sabato 20 dicembre. Oltre a Navid e a Giardino Forbito, associazione impegnata nella cura e nella valorizzazione degli spazi verdi cittadini, hanno partecipato numerose persone che hanno subito questo lutto, e che hanno voluto lasciare una fotografia del loro animale appesa ai rami del faggio pendulo scelto per il memoriale. Più di 100 le foto già appese, ma Navid invita chiunque a passare e lasciare un’immagine.

