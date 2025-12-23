Riaperto un tratto di circa 50 metri lungo via Roma, a Torino, dove sono installati i cantieri per rifare la strada

TORINO – C’è una piccola buona notizia dal cantiere installato da mesi lungo via Roma, a Torino: è stato riaperto un nuovo, quello tra il civico 48 e via Bertola. Si tratta di un piccolo passo (lungo un cinquantina di metri) di un percorso che però durerà fino almeno a maggio 2026, il periodo in cui il Comune conta di finire i lavori.

“L’intervento – spiega la città di Torino – rientra nel più ampio progetto di riqualificazione volto a dare un nuovo volto allo storico asse di via Roma: la strada è stata completamente ripavimentata in pietra e portata al livello dei portici, al fine di eliminare le barriere architettoniche e migliorare la vivibilità e la percorribilità dell’intero

spazio pubblico. Il segmento riaperto è stato inoltre attrezzato con nuovi dissuasori e panche, elementi che incentivano l’uso pubblico dell’area, rendendola più fruibile e sicura per i pedoni. Sono stati infine completati gli interventi di impermeabilizzazione del parcheggio sottostante e il rinnovo della rete di raccolta delle acque meteoriche”.

Un primo tratto, tra piazza San Carlo e via Bertola, era già stato riaperto all’inizio di novembre; contestualmente era tornato percorribile al traffico veicolare anche l’asse di via Principe Amedeo, all’altezza di via Bertola.

Ad agosto, a seguito degli interventi di riqualificazione, era stato riaperto anche il segmento tra via Santa Teresa e via Maria Vittoria, inizialmente non previsto: dopo un solo mese di chiusura al traffico, il passaggio per pedoni e veicoli era stato completamente ripristinato.

L’intero cantiere, suddiviso in tre lotti (da piazza Castello a piazza San Carlo; da piazza CLN a via Cavour; da via Cavour a piazza Carlo Felice) e finanziato con 12 milioni di euro, in gran parte provenienti dai fondi PON Metro Plus dell’Unione Europea, avrà una durata complessiva di circa 14 mesi.

