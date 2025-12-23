Travolto da una valanga ad Alagna Valsesia, sciatore ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato disseppellito vivo

ALAGNA VALSESIA – Era rimasto seppellito dalla neve mentre sciava fuori pista. Uno sciatore cinquantenne è stato travolto da una valanga nel pomeriggio di ieri, 22 dicembre, mentre sciava fuori pista ad Alagna Valsesia (VC).

L’allarme era stato lanciato intorno alle 13.30 da un famigliare che lo attendeva alla base degli impianti. Sul posto sono intervenute le squadre a terra del Soccorso Alpino civile, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del soccorso piste che hanno iniziato a battere i versanti alla ricerca di qualche traccia, in condizioni meteo proibitive a causa della nebbia.

Grazie a un miglioramento della visibilità, nel pomeriggio è intervenuto l’elicottero della Guardia di Finanza che, utilizzando l’Imsi Catcher (dispositivo in grado di intercettare i telefoni cellulari, nato in ambito investigativo ma spesso usato in questi casi per la ricerca dispersi), ha potuto agganciare il segnale emesso dal cellulare del disperso e individuare un’area in cui si trovava presumibilmente l’uomo.

Seguendo questa indicazione, le squadre a terra si sono concentrate su alcune piccole valanghe che solcavano il versante a valle del Col d’Olen e, intorno alle 17.30, grazie a un’unità cinofila da valanga, sono riusciti a individuare l’uomo sepolto. Era incosciente e in ipotermia, ma aveva le vie aeree libere per cui sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione cardiopolmonare nella speranza di salvargli la vita. Per accelerare le operazioni di recupero, poiché la visibilità era buona dal lato valdostano, è stato attivato l’elisoccorso in modalità notturna da Aosta, ma la missione è abortita a causa della nebbia.

Lo sciatore è stato quindi trasportato via terra e poi con gli impianti di risalita è stato fatto scendere fino ad Alagna, dove è stato caricato su un’autoambulanza per il trasferimento a Borgosesia (VC). Qui è arrivato il servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha provveduto al trasferimento al Cto di Torino, dove in serata l’uomo è stato ricoverato in codice rosso. Al momento, le sue condizioni sono gravi.

