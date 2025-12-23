Scontro mortale sulla tangenziale di Torino: giovane di 22 anni muore tamponando un TIR vicino al casello di Bruere

TORINO – Un gravissimo scontro stradale mortale è accaduto sulla tangenziale nord di Torino nella notte di martedì 23 dicembre 2025, all’altezza del casello di Bruere, lungo il tratto che porta all’autostrada Torino-Bardonecchia.

A perdere la vita è stato un giovane di 22 anni, alla guida di un’auto con la quale ha tamponato violentemente un tir; per lui, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 Azienda Zero, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’impatto

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto in corsia di marcia ordinaria, quando il ragazzo ha tamponato il mezzo pesante che la precedeva, in un urto che non gli ha lasciato scampo. La violenza della collisione ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati per mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessata.

Soccorsi e viabilità

Sul luogo dello scontro sono intervenute più squadre: oltre al personale sanitario del 118 Azienda Zero, che ha tentato a lungo di rianimare il giovane, la polizia stradale di Torino-Settimo, incaricata dei rilievi, e gli ausiliari della viabilità Itp, impegnati nella gestione del traffico. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni, con rallentamenti e deviazioni resi necessari per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

Indagini in corso

Gli agenti della polizia stradale stanno lavorando per chiarire la dinamica esatta dello scontro, verificando eventuali responsabilità e acquisendo testimonianze e immagini delle telecamere presenti lungo il tratto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese