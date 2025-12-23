L’ASL dispone la chiusura di una gastronomia a Torino: non erano rispettate le minime norme igieniche

TORINO – Controlli della Polizia in locali pubblici a Torino: scoperta una gastronomia irregolare. L’operazione di controllo straordinario svolta nel quartiere Aurora ha permesso di identificare complessivamente 17 persone e di ispezionare 4 locali pubblici.

Le operazioni dei poliziotti si sono concentrate, in particolare, su una gastronomia di corso Principe Oddone. I controlli delle Forze dell’ordine eseguiti nelle scorse settimane avevano infatti evidenziato assembramenti di cittadini dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via Maria Ausiliatrice e via Masserano, nei pressi dell’esercizio commerciale.

La Polizia ha scoperto che la donna addetta alla cucina e intenta a servire i clienti – cittadina senegalese sprovvista di permesso di soggiorno – non era assunta regolarmente: la titolare della gastronomia non ha infatti fornito alcuna documentazione relativa all’assunzione. Personale dell’ASL ha inoltre disposto l’immediata sospensione dell’attività di gastronomia artigianale e vendita di alimenti per la mancanza dei requisiti minimi di igiene, mentre i poliziotti hanno comminato sanzioni pecuniarie.

La Polizia comunica che i controlli continueranno con cadenza regolare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese