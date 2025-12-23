È morto lo sciatore travolto da una slavina ad Alagna

TORINO – Non ce l’ha fatta lo sciatore travolto nel pomeriggio di lunedì 22 dicembre da una valanga in Valsesia. L’uomo era stato disseppellito vivo dai soccorritori, ma è spirato all’ospedale Molinette di Torino, dove era stato portato in gravissime condizioni. Avrebbe compiuto oggi 62 anni.

Oggi la squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Alagna (VC) effettuerà un altro sopralluogo nella zona della tragedia per controllare la situazione e scongiurare il rischio di altre valanghe.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese