Vendita della Sentinella del Canavese: accordo preliminare di Gedi con la società Ledi

TORINO – Si va verso la cessione della testata La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali).

Il Gruppo Gedi ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata alla società Ledi.

Ledi è una società – detenuta al 100% dalla Fondazione Carella Donata – che svolge l’attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana L’Edicola. Il perfezionamento della cessione è previsto entro gennaio con efficacia primo febbraio 2026.

La cessione è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo.

Nei giorni scorsi, invece, la notizia che c’è un’altra società nella lista dei soggetti interessati a comprare la testata La Stampa. Si tratta del gruppo “Sae”, di Alberto Leonardis, già proprietaria delle testate ‘Il Tirreno’, ‘La Nuova Sardegna’ e altri giornali locali. La notizia è che questa società ha presentato una manifestazione d’interesse formale per lo storico quotidiano con sede a Torino in cordata con alcune realtà piemontesi. La cifra ufficiale per l’acquisto è di circa 40 milioni.

