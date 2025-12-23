Seguici su

EconomiaSocietàTorino

Vendita della Sentinella del Canavese: accordo preliminare di Gedi con la società Ledi

Il Gruppo Gedi ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata

Pubblicato

3 secondi fa

il

TORINO – Si va verso la cessione della testata  La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali).

Per approfondire:

Il Gruppo Gedi ha sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata alla società Ledi.

Ledi è una società – detenuta al 100% dalla Fondazione Carella Donata – che svolge l’attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana L’Edicola. Il perfezionamento della cessione è previsto entro gennaio con efficacia primo febbraio 2026.

La cessione è subordinata all’espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo.

Nei giorni scorsi, invece, la notizia che c’è un’altra società nella lista dei soggetti interessati a comprare la testata La Stampa. Si tratta del gruppo “Sae”, di Alberto Leonardis, già proprietaria delle testate ‘Il Tirreno’, ‘La Nuova Sardegna’ e altri giornali locali. La notizia è che questa società ha presentato una manifestazione d’interesse formale per lo storico quotidiano con sede a Torino in cordata con alcune realtà piemontesi. La cifra ufficiale per l’acquisto è di circa 40 milioni.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *