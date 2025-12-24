Seguici su

MeteoTorino

La neve è arrivata sulla collina di Torino nella notte di Natale

Nevica a Superga

Gabriele Farina

Pubblicato

1 minuto fa

il

TORINOLa neve è arrivata sulla collina di Torino proprio nella notte di Natale. Come annunciato dalle previsioni la pioggia si è trasformata in neve anche a Torino, nella zona collinare al di sopra dei 400-550 metri.

Per approfondire:

In particolare la nevicata è copiosa dalle 20 nella zona di Superga, come mostrano i video colti sul posto.

La neve alla Basilica di Superga

