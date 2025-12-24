Gli auguri di Natale del sindaco di Torino Stefano Lo Russo

TORINO – C’è un invito alla pausa, alla riflessione e soprattutto alla comunità nel messaggio di auguri natalizi che il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha rivolto alle cittadine e ai cittadini.

Nel suo messaggio, il primo cittadino richiama il significato più profondo del Natale come tempo per “fermarsi un momento”, ritrovarsi e riscoprire il valore dello stare insieme. Un tempo dedicato agli affetti e ai momenti condivisi, ma anche – sottolinea – un’occasione preziosa per interrogarsi su ciò che conta davvero.

Lo Russo allarga poi lo sguardo al contesto internazionale e sociale, segnato da divisioni e conflitti, ricordando come il Natale rappresenti un richiamo forte e attuale al valore della pace. Una pace che, nelle sue parole, non è astratta né lontana, ma va costruita ogni giorno attraverso i gesti quotidiani, le relazioni, il rispetto reciproco.

Al centro del messaggio c’è anche l’idea di comunità: una Torino che sa prendersi cura dei suoi membri, che non lascia indietro nessuno e che sceglie consapevolmente la gentilezza, l’ascolto e il rispetto come basi della convivenza civile. Valori che, secondo il sindaco, trovano proprio nel periodo natalizio un’occasione speciale per essere riscoperti e rafforzati.

L’augurio finale è rivolto al futuro: che queste feste possano portare pace e speranza, ma anche la forza di credere in un impegno condiviso per costruire una città “più giusta, accogliente, umana”. Un Natale, conclude Lo Russo, capace di renderci migliori, più vicini e più consapevoli.

Il messaggio si chiude con un saluto diretto e sentito: “Buon Natale a tutte e tutti noi. Buon Natale Torino!”, un augurio che unisce idealmente l’intera città sotto il segno della condivisione e della responsabilità comune.

