A Champoluc trovata morta una donna di 32 anni nel lago di Pilaz, è scivolata sul ghiaccio

CHAMPOLUC – Tragico ritrovamento a Champoluc, in località Pilaz, dove il corpo senza vita di una donna di 32 anni, originaria dell’Aquila, è stato recuperato nelle acque di un lago della zona.

La donna lavorava come stagionale in un locale sulle piste da sci ed era uscita senza fare più rientro, facendo scattare l’allarme. Il corpo è stato successivamente avvistato nell’acqua, dando il via alle operazioni di recupero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, anche con il supporto dei volontari locali, le guide del soccorso alpino, i carabinieri e il personale del 118. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo i primi riscontri effettuati dai carabinieri, l’ipotesi più probabile è quella di una caduta accidentale. La donna si trovava lungo la riva del lago e sarebbe scivolata sul ghiaccio, finendo in acqua. A suffragare questa ricostruzione, la presenza sul posto delle sole orme della vittima, senza segni riconducibili ad altre persone.

Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni dettaglio, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a cause diverse dall’incidente.

