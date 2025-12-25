Natale con la neve a Torino, non succedeva dal 2008

TORINO – Mentre su alcune zone del Piemonte nevica ormai da giorni e ci sono località, come Prato Nevoso, dove il manto bianco ha ormai superato abbondantemente il metro al suolo, nella notte di Natale è arrivata la neve anche a Torino, sebbene solo nella zona collinare.

Sia a Superga (dove la Messa di Natale si è svolta sotto la neve), sia al colle della Maddalena che nel resto della collina di Torino, la pioggia si è trasformata in neve intorno alle 20 di ieri sera ed ha continuato a cadere per buona parte della notte, raggiungendo i 10 cm al suolo e regalando un panorama romantico per la mattina di Natale.

Era dal 2008 che Torino non si svegliava con la neve al suolo.

Le nevicate continueranno sul Piemonte fino a domani. Dal pomeriggio del 26 dicembre un promontorio anticiclonico, in espansione dalle Isole Britanniche verso la Germania, favorirà l’allontanamento della struttura depressionaria riportando cieli soleggiati su tutto il territorio piemontese.

La nevicata del 2008

