CronacaTorino
Dopo una discussione, accoltella i suoi vicini di tavolo in un ristorante per famiglie a Pino Torinese
Lite durante il pranzo di Natale nel Home Restaurant a Pino Torinese: due feriti, un uomo arrestato per tentato omicidio
PINO TORINESE – Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio dopo che ha accoltellato due commensali del Home Restaurant a Pino Torinese.
Tutto è partito al momento del dolce del pranzo di Natale, quando una discussione tra vicini di tavolo è sfociata in violenza ingiustificata. I ristoratori non hanno mai avuto esperienze del genere ma hanno tempestivamente messo al sicuro i bambini in una camera privata.
Alcuni tavoli si sono dileguati e poi hanno avvisato il ristorante per il pagamento mancato. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato l’aggressore.
“La situazione è degenerata rapidamente – racconta a TorinoToday, titolare – Ho sentito un forte rumore. Mi sono voltata e ho visto tavoli ribaltati, piatti e bicchieri rotti. Per questo, ho subito chiamato un’ambulanza”. Due ambulanze sono arrivate per soccorrere i feriti, padre e figlio.
La Procura di Torino sta indagando sull’accaduto anche per capire l’origine del coltello usato per l’aggressione.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese