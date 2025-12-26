Dopo una discussione, accoltella i suoi vicini di tavolo in un ristorante per famiglie a Pino Torinese

PINO TORINESE – Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio dopo che ha accoltellato due commensali del Home Restaurant a Pino Torinese.

Tutto è partito al momento del dolce del pranzo di Natale, quando una discussione tra vicini di tavolo è sfociata in violenza ingiustificata. I ristoratori non hanno mai avuto esperienze del genere ma hanno tempestivamente messo al sicuro i bambini in una camera privata.

Alcuni tavoli si sono dileguati e poi hanno avvisato il ristorante per il pagamento mancato. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato l’aggressore.

“La situazione è degenerata rapidamente – racconta a TorinoToday, titolare – Ho sentito un forte rumore. Mi sono voltata e ho visto tavoli ribaltati, piatti e bicchieri rotti. Per questo, ho subito chiamato un’ambulanza”. Due ambulanze sono arrivate per soccorrere i feriti, padre e figlio.

La Procura di Torino sta indagando sull’accaduto anche per capire l’origine del coltello usato per l’aggressione.

