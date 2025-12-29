Inaugurata (finalmente) l’autostrada Asti-Cuneo, Cirio: “Una giornata storica”

TORINO – È stata definita dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, una giornata storica quella che oggi vede l’apertura dell’autostrada Asti-Cuneo.

“Finalmente l’autostrada Asti-Cuneo è interamente percorribile” ha detto Cirio, come riporta Ansa, in un improvvisato discorso sul viadotto Tanaro, nel tratto appena aperto tra Alba Ovest e Cherasco.

Del resto la giornata è storica davvero: ci sono voluti 34 anni per arrivare all’apertura completa dell’autostrada Asti-Cuneo, una delle infrastrutture più discusse del Nord-Ovest, simbolo per decenni di ritardi, stop improvvisi e costi lievitati. La data attesa è quella di domani, 30 dicembre 2025, quando verrà aperta l’intera tratta, anche se inizialmente in modalità cantiere. Da aprile 2026 è prevista la chiusura definitiva dei lavori.

Il tratto appena concluso sarà percorribile su un’unica corsia di marcia fino al termine dei lavori che avverrà ad aprile, e fino ad allora, sarà gratuito.

Si tratta di una svolta storica. Il completamento dell’Asti–Cuneo chiude una ferita infrastrutturale durata oltre trent’anni e restituisce piena continuità a un territorio produttivo strategico per il Paese. In termini economici significa collegare stabilmente il territorio ai porti liguri e ai principali corridoi europei, con effetti diretti e misurabili su competitività, logistica, turismo e occupazione. È la fine dell’isolamento della Granda. Con investimenti complessivi che sfiorano i 36 miliardi di euro e con nodi strategici come il Terzo Valico e la Torino–Lione che entrano nella loro fase decisiva, il Piemonte è oggi al centro di una strategia infrastrutturale nazionale, fortemente voluta e coordinata dal Ministro Matteo Salvini.

Lo ha detto il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi a margine dell’inaugurazione della tratta autostradale.

