Previsioni meteo Piemonte: freddo in arrivo e tempo variabile per Capodanno

TORINO – Dopo giornate caratterizzate da un mite anticiclone in quota, il Piemonte si prepara a un netto cambiamento meteorologico. Secondo le previsioni del meteorologo Andrea Vuolo, la fase di bel tempo terminerà a partire dal pomeriggio di martedì 30 dicembre, quando la regione sarà raggiunta dagli avamposti di un’irruzione di aria fredda di origine artica. La parte più intensa di questa ondata scorrerà lungo i Balcani e il versante adriatico, mentre il Piemonte riceverà gli effetti di correnti più fredde e umide dai quadranti orientali.

Dal pomeriggio di martedì si prevede un aumento della nuvolosità medio-bassa, inizialmente sull’Est della regione e poi in estensione verso le zone occidentali. L’incremento delle nubi sarà particolarmente evidente sui settori pedemontani, prealpini e di bassa montagna, dove tra la tarda serata di martedì e l’alba di mercoledì potranno verificarsi deboli piovaschi sparsi o nevischio dai 600-900 metri, soprattutto nelle valli esposte al versante padano.

Le previsioni per Capodanno

Per la notte di San Silvestro e Capodanno, mercoledì 31 dicembre e giovedì 1 gennaio, si manterranno condizioni di cielo parzialmente o a tratti nuvoloso, in particolare a ridosso dei rilievi e sulle pianure orientali, tra Alessandrino, Astigiano e Vercellese. Le temperature subiranno un marcato calo, con massime comprese tra 2 e 6°C su pianure e colline. Sulle montagne, tra i 1.000 e i 2.000 metri, il freddo sarà più intenso, con minime prossime o localmente inferiori a -10°C, soprattutto dove è presente un abbondante manto nevoso.

A partire dal 3-4 gennaio, in occasione dell’Epifania, si prevede un rafforzamento del flusso atlantico con correnti occidentali in quota. Questo porterà precipitazioni nevose sulle alte valli alpine di confine, in particolare sulla Valle d’Aosta occidentale, e qualche pioggia sulle pianure del Piemonte orientale, con temperature che si manterranno intorno alle medie stagionali.

In sintesi, per chi resta in Piemonte durante le feste, è consigliabile prepararsi a giornate più fredde e variabili, con possibili nevicate in montagna e freddo intenso soprattutto di notte.

