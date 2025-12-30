La Giunta regionale approva 30 milioni di euro di finanziamenti per la protezione della natura e il miglioramento della qualità dell’aria

PIEMONTE – La Giunta regionale del Piemonte ha approvato ieri, 29 dicembre, 30 milioni di finanziamenti per la protezione della natura. La proposta è stata dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati. I fondi permetteranno di finanziare progetti mirati a rafforzare la protezione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, nonché a ridurre ogni forma di inquinamento negli spazi urbani.

Le risorse sono ripartite tra Fondo europeo di sviluppo regionale (40%), Stato (42%) e Regione Piemonte (18%), e sono dedicate esclusivamente agli enti pubblici. L’obiettivo è supportare le amministrazioni locali nella pianificazione e nell’esecuzione di interventi che rendano le città più resilienti e sostenibili.

Con il provvedimento è stata approvata la scheda tecnica della Misura “Interventi per l’adattamento degli ambiti urbani per la riduzione delle emissioni inquinanti”, inserita nel quadro del Programma regionale Fesr 2021/2027. «Con l’approvazione di questa scheda tecnica facciamo un passo decisivo verso la transizione ecologica delle nostre città» – dichiara l’assessore all’Ambiente Marnati – «Stanziamo 30 milioni di euro, risorse importanti e concrete che la Regione mette a disposizione degli Enti Pubblici per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno. L’obiettivo è chiaro: dobbiamo rendere i nostri centri urbani più resilienti e sani. Intervenire sugli ambiti urbani con infrastrutture verdi e soluzioni innovative per ridurre le emissioni non è solo un obbligo europeo, ma una priorità assoluta per la salute dei cittadini e per la tutela del territorio».

Uno degli obiettivi della misura sarà contribuire, in sinergia con le misure nazionali, a riportare i valori degli inquinanti atmosferici entro i limiti previsti.

Le risorse verranno allocate a partire dall’annualità 2026 fino al 2030, garantendo un pluriennale di intervento. La Giunta ha inoltre approvato lo stanziamento di ulteriori 189.591,36 euro per l’assistenza tecnica necessaria alla gestione della Misura. La selezione degli interventi avverrà con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Pr Fesr 2021-2027.

