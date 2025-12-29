Scomparso un uomo di 84 anni nel Vco: ritrovata l’auto in Val Loana, riprese le ricerche

VAL LOANA – È uscito di casa nel tardo pomeriggio di sabato 27 dicembre e da allora non si hanno più sue notizie. Sono riprese nella mattinata di oggi, lunedì 29 dicembre, le ricerche di Marcello Copia, 84 anni, residente a Premosello Chiovenda, scomparso nel Verbano-Cusio-Ossola.

L’anziano aveva lasciato la propria abitazione a bordo della sua Citroën C1 rossa, senza più fare ritorno. L’auto è stata successivamente ritrovata fuori strada in Val Loana, nei pressi di Malesco, ma dell’uomo non c’era alcuna traccia. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi allontanato a piedi, forse in stato confusionale, dopo essersi smarrito.

Gli avvistamenti

Le ricostruzioni degli spostamenti delle ultime ore prima della scomparsa delineano un percorso anomalo. L’uomo sarebbe stato avvistato sabato a Crodo intorno alle 18 e poco dopo, alle 18.35, a Cravegna. Nella giornata di domenica sarebbero arrivate altre segnalazioni in Val Vigezzo, prima del ritrovamento dell’auto in una zona diversa, alimentando l’ipotesi che l’anziano abbia perso l’orientamento.

Alle operazioni di ricerca partecipano Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Guardia di finanza, con il supporto delle unità cinofile. In campo anche il sistema di copertura TLC della Croce Rossa, che consente l’utilizzo dei telefoni cellulari anche nelle aree più impervie e difficili da raggiungere.

Le ricerche proseguono senza sosta, mentre cresce la preoccupazione per le condizioni dell’uomo, vista l’età e le temperature rigide di questi giorni.

