Ladri fanno esplodere un bancomat a Bruino, ma il colpo non va a segno: malviventi in fuga

BRUINO – Proseguono gli assalti ai bancomat a opera di bande di ladri. L’ultimo tentativo è avvenuto allo sportello in piazza Municipio a Bruino, in provincia di Torino.

L’esplosione, che ha svegliato i residenti, è avvenuta intorno alle 3 di notte. Secondo quanto ricostruito, i malviventi – tre uomini – avrebbero utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta, che prevede l’impiego di esplosivo per manomettere la struttura dello sportello automatico. Un modus operandi di certo non nuovo in questo tipo di assalti.

All’arrivo dei carabinieri, i malviventi con il volto coperto sono fuggiti a bordo di una automobile di grossa cilindrata, facendo perdere le proprie tracce, e lasciandosi dietro anche il bottino: il colpo, infatti, non è andata buon fine. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Venaria Reale, anche per scoprire se i vari episodi simili siano effettivamente collegati tra loro o riconducibili a più gruppi criminali.

