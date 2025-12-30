53 persone assunte per l’apertura del nuovo McDonald’s di Borgaro Torinese: quando aprirà

BORGARO TORINESE – Si trova in via Stati Uniti, 1 e aprirà il 2 gennaio il nuovo McDonald’s di Borgaro Torinese. Si tratta del trentatreesimo McDonald’s in provincia e ha portato a 53 nuove assunzioni; un team di lavoro che proviene dal Comune di Borgaro Torinese e dall’area limitrofa.

La cerimonia di inaugurazione con le istituzioni locali e una festa aperta a tutti con tante attività e intrattenimento si svolgerà invece sabato 10 gennaio, alle ore 16:00.

Il nuovo locale

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 274 posti a sedere ed è dotato di kiosk digitali che permettono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante.

Il locale mette a disposizione dei suoi clienti il McCafé: un luogo di ritrovo ideale per condividere con gli amici o in famiglia la colazione mattutina, per fare una pausa caffè veloce o per ritagliarsi un momento di gusto nel corso della giornata. Qui i clienti possono, infatti, non solo gustare un caffè di qualità ma anche scegliere tra la varietà di bevande calde, fresche spremute e gustosi prodotti da forno, tutti provenienti da aziende italiane.

Il ristorante ha una doppia corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.

Il ristorante ha pensato anche ai più piccoli. All’interno della sala si trova infatti uno spazio interamente dedicato ai bambini, con una serie di servizi che regalano alle famiglie momenti di spensieratezza e divertimento; all’esterno del locale, possono intrattenersi nell’area giochi a loro dedicata. Sempre alle famiglie è dedicato anche il servizio che permette ai più piccoli di celebrare il proprio compleanno, organizzando una festa a tema proprio all’interno del ristorante.

Il nuovo McDonald’s sarà aperto da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 24, venerdì e sabato fino alle 2:00; la doppia corsia McDrive sarà disponibile da domenica a giovedì dalle 7:00 alla 1:00, venerdì e sabato fino alle 3:00. Nel locale sarà attivo anche il servizio McDelivery.

