Coppa Italia Frecciarossa: Novara e Chieri si prendono la Final Four, battute Milano e Eurotek Laica Uyba

TORINO – Questa sera le otto migliori classificate al termine del girone d’andata di Serie A1 Tigotà si sono affrontate nei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa per ottenere il pass per le finali della competizione, in programma il 24 e il 25 gennaio all’Inalpi Arena di Torino.

Tutto esaurito al Pala Igor, qui la Numia Vero Volley Milano non centra l’obiettivo qualificazione alla Final Four e cede con il punteggio di 3-1 (21-25; 26-24; 25-19; 25-18) alla Igor Gorgonzola Novara. Ben sette gli ace per le piemontesi che hanno messo in seria difficoltà la seconda linea milanese. Sugli scudi l’opposta novarese Tolok, a segno con 25 punti, mentre il premio di MVP del match è andato alla giapponese Ishikawa, autrice di 14 punti e di una grande prestazione in ricezione.

Quattro giorni dopo il successo per 1-3 nel Boxing Day della Serie A1 Tigotà, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ha ritrovato sulla sua strada l’Eurotek Laica Uyba anche nell’ultimo match dell’anno solare 2025.

Abbinate per il terzo e il sesto posto occupati in classifica al termine del girone d’andata, le due squadre si sono affrontate PalaFenera questa volta per il quarto di finale della Coppa Italia A1 Frecciarossa. Una gara secca vinta dalle biancoblù di coach Negro per 3-1 (25-27, 25-22, 25-27, 25-20, 15-8).

Le piemontesi quindi si prendono le loro Final Four.

