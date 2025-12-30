Ratificato l’accordo a favore dei lavoratori del sito ex Lear di Grugliasco: il nuovo progetto industriale riparte da 209 assunzioni

GRUGLIASCO – Esulta la maggior parte dei lavoratori della sede Lear di Grugliasco (TO). Nella serata di ieri, i sindacati Fim, Fiom e Uilm di Torino e la RSU dell’azienda hanno formalizzato l’accordo per il rilancio del sito di Grugliasco, ratificando il voto favorevole dell’assemblea dei lavoratori (65%) che si è svolta il 22 dicembre scorso.

L’accordo decreta la cassa d’integrazione straordinaria fino a fine 2027 e un incentivo economico per accettare l’accompagnamento alla pensione o la riqualificazione professionale per chi non sarà riassorbito.

Il nuovo progetto industriale per la produzione di quadricicli elettrici prevede: 209 assunzioni dirette entro il 2026; piani di formazione specifica per l’inserimento nel nuovo processo produttivo; mantenimento del bacino ex Lear per tutta la durata della cassa d’integrazione. La Fipa – joint venture tra l’italiana Fassina, leader nel settore delle concessionarie d’auto, e la cinese Gantou, che subentrerà a Lear per la produzione industriale – dovrà attingere prioritariamente da qui per ogni ulteriore necessità occupazionale.

Esprimono soddisfazione i rappresentanti dei sindacati Fim, Fiom e Uilm: «Nonostante la gravità della crisi lasciata da Lear, l’accordo trasforma una chiusura in una nuova opportunità industriale. Insieme a Regione Piemonte e Mimit dovremo vigilare con estrema attenzione sul rispetto del cronoprogramma di FIPA e sulla piena tutela di ogni singolo lavoratore coinvolto in questa vicenda».

