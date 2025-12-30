Seguici su

LavoroTorino

Ratificato l’accordo a favore dei lavoratori del sito ex Lear di Grugliasco: il nuovo progetto industriale riparte da 209 assunzioni

Dopo l’assemblea dei lavoratori del 22 dicembre

Marco Lovisolo

Pubblicato

8 secondi fa

il

GRUGLIASCO – Esulta la maggior parte dei lavoratori della sede Lear di Grugliasco (TO). Nella serata di ieri, i sindacati Fim, Fiom e Uilm di Torino e la RSU dell’azienda hanno formalizzato l’accordo per il rilancio del sito di Grugliasco, ratificando il voto favorevole dell’assemblea dei lavoratori (65%) che si è svolta il 22 dicembre scorso.

Per approfondire:

L’accordo decreta la cassa d’integrazione straordinaria fino a fine 2027 e un incentivo economico per accettare l’accompagnamento alla pensione o la riqualificazione professionale per chi non sarà riassorbito.

Il nuovo progetto industriale per la produzione di quadricicli elettrici prevede: 209 assunzioni dirette entro il 2026; piani di formazione specifica per l’inserimento nel nuovo processo produttivo; mantenimento del bacino ex Lear per tutta la durata della cassa d’integrazione. La Fipa – joint venture tra l’italiana Fassina, leader nel settore delle concessionarie d’auto, e la cinese Gantou, che subentrerà a Lear per la produzione industriale – dovrà attingere prioritariamente da qui per ogni ulteriore necessità occupazionale.

Esprimono soddisfazione i rappresentanti dei sindacati Fim, Fiom e Uilm: «Nonostante la gravità della crisi lasciata da Lear, l’accordo trasforma una chiusura in una nuova opportunità industriale. Insieme a Regione Piemonte e Mimit dovremo vigilare con estrema attenzione sul rispetto del cronoprogramma di FIPA e sulla piena tutela di ogni singolo lavoratore coinvolto in questa vicenda».

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *