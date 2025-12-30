Concluse le operazioni di soccorso dei circa 100 turisti bloccati sulla funivia di Macugnaga

VCO – Sono state completate le operazioni di soccorso dei circa 100 turisti che sono rimasti bloccati nelle cabine e nei pressi della funivia del monte Moro, a Macugnaga, dopo l’incidente di questa mattina. Secondo quanto ricostruito, una cabina che si trovava vicino alla stazione di monte della funivia non ha frenato e si è schiantata contro un muro. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve.

Nelle ore centrali del pomeriggio i soccorsi si sono mobilitati per sorvolare la zona e recuperare le persone bloccate. I video diffusi dai vigili del fuoco mostrano le persone scendere dagli elicotteri ed essere trasportate a valle. Intorno alle 17 è stata completata l’operazione.

