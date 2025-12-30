Seguici su

CronacaVerbano Cusio Ossola

Concluse le operazioni di soccorso dei circa 100 turisti bloccati sulla funivia di Macugnaga

Operazione completata intorno alle 17

Sandro Marotta

Pubblicato

55 minuti fa

il

VCO – Sono state completate le operazioni di soccorso dei circa 100 turisti che sono rimasti bloccati nelle cabine e nei pressi della funivia del monte Moro, a Macugnaga, dopo l’incidente di questa mattina. Secondo quanto ricostruito, una cabina che si trovava vicino alla stazione di monte della funivia non ha frenato e si è schiantata contro un muro. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve.

Per approfondire:

Nelle ore centrali del pomeriggio i soccorsi si sono mobilitati per sorvolare la zona e recuperare le persone bloccate. I video diffusi dai vigili del fuoco mostrano le persone scendere dagli elicotteri ed essere trasportate a valle. Intorno alle 17 è stata completata l’operazione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *