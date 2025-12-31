Carrozzeria non in regola a Torino, oltre 5mila euro di multa

TORINO – Alcuni giorni fa i controlli del Reparto polizia amministrativa della polizia locale su una carrozzeria in un’area artigianale di Torino Nord hanno portato al sequestro delle attrezzature, in assenza di alcuni requisiti indispensabili.

Nel locale si esercitava attività di carrozzeria, ma senza iscrizione al Registro delle Imprese e senza la presenza del responsabile tecnico. Il personale ha pertanto proceduto a verbalizzare l’attività con una sanzione di 5.164,33 euro e a effettuare il sequestro amministrativo delle attrezzature, finalizzato alla confisca. Una misura cautelare urgente, necessaria anche per la tutela della sicurezza e dell’incolumità di lavoratori e consumatori.

La pattuglia ha inoltre effettuato controlli relativi a possibili violazioni di natura ambientale, notando che nel cortile dell’attività era accatastato un ingente quantitativo di bancali contenenti materiale racchiuso in sacchi deteriorati dalle intemperie. A causa del cattivo stato di conservazione, la sostanza, in occasione delle precipitazioni, colava sull’asfalto. La pattuglia ha quindi attivato personale specializzato di Arpa Piemonte.

