Due alpinisti non riescono ad uscire da un rifugio a causa della neve e del vento: soccorsi in alta val Varaita, nel cuneese

CUNEO – Due sciatori sono rimasti bloccati per l’intera notte tra ieri e oggi al col de Longet, sulle montagne dell’alta val Varaita (Comune di Pontechianale), nel cuneese.

I due, di nazionalità francese, avevano raggiunto nel pomeriggio di ieri quota 2.648 metri per raggiungere il Longet partendo dalla Francia. Tuttavia nella notte tutta la zona è stata interessata da forti raffiche di vento e di conseguenza hanno trovato riparo al bivacco Olivero. Il vento però, durante le ore notturne, ha accumulato molta neve e ha impedito l’uscita dal rifugio.

I due sciatori hanno lanciato l’allarme al mattino e i soccorsi si sono mobilitati. L’intervento è stato effettuato questa mattina dall’elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco del Piemonte. Le operazioni sono risultate particolarmente complesse a causa delle condizioni meteo avverse, con vento superiore ai 40 nodi. Sbarcati con il verricello, i soccorritori hanno rimosso la neve accumulata davanti alla porta e hanno portato i due alpinisti in salvo.

