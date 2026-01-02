Altra valanga mortale in Piemonte: sopra Bobbio Pellice la neve travolge e uccide un uomo

TORINO – Un uomo è stato travolto e ucciso da una valanga nel pomeriggio di oggi, a Bobbio Pellice. La parete di neve si è staccata nella zona del rifugio Willy Jervis, due escursionisti la stavano attraversando per raggiungere il monte Granero. Uno di loro è stato sommerso dalla neve, mentre l’altro è riuscito a raggiungere il rifugio Jervis e chiamare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco con l’elicottero Drago, che hanno portato il salvo il superstite e avviato le operazioni di recupero per l’altro coinvolto.

Si tratta del secondo decesso a causa delle valanghe in Piemonte. Poche ore prima in valle Maira, nel cuneese, quattro sciatori sono stati travolti dalla neve, uno di loro è morto e ci sono altri due feriti gravi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese