50enne trovata morta in casa: si presume intossicazione da monossido

TORINO – Intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi a Torino. Intorno alle 11.30, il 118 di Azienda Zero è stato allertato per un’emergenza in via Gramegna 2, nel quartiere Barriera di Milano.

All’arrivo dei sanitari, una donna di 50 anni è stata trovata priva di vita all’interno dell’abitazione. Secondo una prima ipotesi, il decesso potrebbe essere stato causato da una intossicazione da monossido di carbonio.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause esatte della morte e verificare l’eventuale presenza di fonti di emissione del gas all’interno dell’appartamento.

Come riconoscere l’avvelenamento da CO

È utile sapere che l’esposizione a monossido di carbonio può provocare perdita di coscienza e morte. I sintomi più comuni sono mal di testa, vertigini, debolezza, nausea, vomito, dolori al petto e stato confusionale. Persone addormentate o in stato di ubriachezza possono morire prima di avere i sintomi. Chiunque sospetti un avvelenamento da CO deve rivolgersi immediatamente a un pronto soccorso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese