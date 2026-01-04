Malore sulle piste di Claviere: muore sciatore inglese di 49 anni

CLAVIERE – Tragedia sulle piste da sci di Claviere, in alta Valle di Susa, dove un uomo inglese di 49 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre stava sciando.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato colpito da un arresto cardiaco. Il soccorso piste è intervenuto immediatamente, avviando le manovre di rianimazione e utilizzando il defibrillatore semiautomatico (DAE) presente nell’area sciistica.

Sul posto è stata inviata anche un’équipe sanitaria del servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero, che ha proseguito a lungo i tentativi rianimatori. Nonostante gli sforzi, però, per lo sciatore non c’è stato nulla da fare e il personale sanitario ha dovuto constatarne il decesso.

La salma è stata successivamente trasferita all’ospedale di Susa, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese