Al Teatro Sociale di Pinerolo Massimo Dapporto e Fabio Troiano in “Pirandello Pulp”
Prosegue la stagione teatrale di Pinerolo
PINEROLO – Domenica 11 gennaio 2026 andrà in scena Pirandello Pulp (Maurizio VI), con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, diretti da Gioele Dix. Prosegue infatti la stagione teatrale di Pinerolo (TO), organizzata dal Comune grazie alla collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.
Lo spettacolo
Sul palco dove deve andare in scena Il Gioco delle Parti di Pirandello, Maurizio, regista dello spettacolo, si trova a lavorare con Carmine, tecnico luci che non sa nulla dello spettacolo e soffre di vertigini. Mentre Maurizio ripercorre il testo per farlo comprendere a Carmine, quest’ultimo inizia a discutere ogni dettaglio della regia con idee innovative e dirompenti che portano la regia verso una direzione pulp.
Edoardo Erba interpreta il metateatro pirandelliano in chiave attuale e irriverente con Pirandello Pulp, creando uno spettacolo divertente e coinvolgente, una delle più interessanti novità italiane della stagione.
