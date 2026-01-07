Toro sconfitto in casa 1-2 dall’Udinese

TORINO – Si ferma la serie positiva del Toro in campionato, sconfitto in casa per 1-2 dall’Udinese nel turno infrasettimanale.

E’ un bel primo tempo quello che si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino. I granata sfiorano il gol con Casadei, poi è l’Udinese a trovare il vantaggio con Kabasele, ma il gol viene annullato per un fallo di mano. Sul finale Zaniolo si divora un gol fatto.

Ma bastano 5 minti della ripresa allo stesso Zaniolo per approfittare di un errore di Vlasic e portare l’Udinese in vantaggio, questa volta il gol è buono anche per l’arbitro.

Il Toro ci prova e gli ospiti si salvano in un paio di occasioni. Baroni manda in campo Zapata, Anjorin e Ngonge e si registra ancora un’occasione per parte prima del raddoppio bianonero con Ekkelenkamp. Siamo all’82’ e sembra finita, invece il Toro trova subito il gol che riapre la partita. Lo segna Casadei.

I granata si buttano in avanti nei minuti di recupero ma prima Adams e poi casadei non trovano la porta.

