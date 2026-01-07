È l’agente di polizia Alessandro Landriscina la vittima dello scontro a Ivrea, il conducente dell’altra auto arrestato per omicidio stradale

IVREA – Poco dopo la mezzanotte all’altezza del cosiddetto “terzo ponte”, lungo la statale 26, si è verificato uno scontro costato la vita a un uomo di 51 anni: si tratta di Alessandro Landriscina, assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria, viveva a Strambino, marito e padre di due figli di 18 e 22 anni. La sua vita spezzata mentre stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro al carcere di Ivrea.

Nel sinistro sono rimaste ferite due persone, il conducente 31enne dell’altro veicolo coinvolto e il passeggero; sono state soccorse sul posto e trasportate in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La dinamica dell’incidente e l’arresto per omicidio stradale

Secondo quanto si apprende, il conducente di 31 anni ha invaso con il proprio veicolo la carreggiata opposta, scontrandosi con la vittima che a causa dello scontro violentissimo ha perso la vita sul colpo.

Una volta che il conducente e il passeggero sono stati portati in ospedale per le cure del caso, il 31enne è stato sottoposto all’alcoltest, risultato positivo (1,6 g/l, a fronte del massimo consentito di 0,5). I carabinieri hanno quindi proceduto con l’arrestato: è accusato di omicidio stradale.

