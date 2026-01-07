Niente rientro a scuola per un centinaio di bambini: a Torre Pellice scoppia un tubo per il gelo e si allaga l’istituto

TORRE PELLICE – Lasciate alle spalle le festività natalizie, oggi molti studenti sono rientrati a scuola per riprendere le attività didattiche. Non è stato però così per circa un centinaio di bambini dell’Istituto comprensivo Gianni Rodari di Torre Pellice.

A causa delle temperature gelide di questi giorni – oltre al fatto che l’istituto era rimasto chiuso e senza riscaldamento per le festività natalizie – l’acqua presente nelle tubature si è ghiacciata, aumentando di volume e causando il cedimento della condotta. Il risultato è che lo scoppio del tubo, al terzo piano, ha causato un vero allagamento. Scuola chiusa, quindi, e grande disagio per le famiglie.

In mattinata si è svolto un sopralluogo con i tecnici e la sindaca Maurizia Margherita Allisio per constatare l’entità del problema. Allisio ha predisposto tramite una ordinanza la sospensione dell’attività didattica della Scuola Primaria Istituto Comprensivo Gianni Rodari per la giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di alunni e insegnanti.

L’Amministrazione comunale sta monitorando attentamente la situazione e operando in costante coordinamento con i soggetti competenti.

Scrivono dal Comune.

