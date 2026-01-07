Seguici su

Bancomat fatto esplodere a Poirino, ladri in fuga con il bottino

Il bottino ancora da quantificare

POIRINO – Proseguono gli assalti ai bancomat a opera di bande di ladri. L’ultimo, di una lunga serie, assalto è avvenuto intorno alle 4 di questa notte a Poirino.

Questa volta i ladri hanno fatto esplodere il bancomat della filiale Unicredit in piazza Italia, già assaltata in passato. I ladri sono riusciti a fuggire con il bottino che però è ancora da quantificare, così come il numero preciso dei componenti della banda.

Sul posto i carabinieri di Chieri che stanno indagando per risalire ai malviventi.

