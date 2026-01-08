Apparizioni della Madonna a Stupinigi, i fedeli chiedono alla Chiesa il riconoscimento

STUPINIGI – Da oltre trent’anni un gruppo di fedeli si ritrova in preghiera a Stupinigi, sul luogo dove, tra il 1994 e il 2001, al Veggente Eugenio Pailo sarebbe apparsa la Madonna. Negli anni successivi c’è stato l’abbattimento dell’albero tra i cui rami si sarebbe manifestata la Vergine ed anche procedimenti legali per le costruzioni abusive realizzate a uso di preghiera. Ma non sono mancati episodi straordinari raccontati dain fedeli: strane luci a forma di croce nel cielo e persino il pianto di una statua di Gesù.

Ora, dopo che la Madonna di Stupinigi sarebbe riapparsa a Pailo in Spagna, dove il veggente vive da vent’anni i fedeli hanno deciso di muovere i primi passi ufficiali per ottenere il riconoscimento della Chiesa.

Recentemente è nata l’associazione “Figli missionari dell’Immacolata della Misericordia di Stupinigi”, che ha preso il posto di una precedente realtà che gestiva i luoghi delle apparizioni. L’associazione, su mandato del Veggente, ha avviato la preparazione di un fascicolo da presentare alle autorità ecclesiastiche, raccogliendo testimonianze e racconti dei fedeli che avrebbero ricevuto grazie, guarigioni, conversioni e altri segni spirituali straordinari. L’obiettivo è avviare un Processo Canonico per il riconoscimento dei fatti straordinari avvenuti nella piazzola ai margini del parco di Stupinigi.

Chiunque abbia vissuto esperienze legate alle apparizioni può contribuire inviando la propria testimonianza scritta e firmata all’indirizzo email madonnadistupinigito@gmail.com

oppure consegnandola direttamente al presidente dell’associazione, Ignazio Bianco.

