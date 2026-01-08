Casale: uomo di 89 anni sviene dopo un incontro con una donna al bar, spariti portafogli e bancomat

CASALE MONFERRATO – Un pomeriggio che doveva essere tranquillo si è trasformato in un incubo per un pensionato di 89 anni a Casale. L’uomo, seduto in un bar poco distante dal centro, è stato avvicinato da una donna sconosciuta, cordiale e disinvolta, che gli ha proposto di bere qualcosa insieme.

Poco dopo l’incontro, il pensionato ha accusato un improvviso capogiro ed è svenuto. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e l’anziano è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Al risveglio, non ricordava nulla di quanto accaduto.

Solo successivamente si è accorto della sparizione del portafogli e del bancomat, portando il pensionato a sporgere denuncia ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto, identificare la donna e accertare se nella bevanda consumata dall’uomo siano stati eventualmente utilizzati sedativi.

