Arrestato l’uomo che ha ucciso Matilde viaggiando a 212km/ in Porsche: ha inquinato le prove

Su disposizione della Procura, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle prossime fasi del procedimento
ASTI – È stato arrestato Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici alla guida della Porsche che ha causato l’impatto sull’autostrada Asti-Cuneo, avvenuto poco prima di Natale, nel quale ha perso la vita Matilde Baldi, 20 anni. La giovane si trovava a bordo di una Fiat 500 insieme alla madre Elvia, rimasta ferita al volto: l’auto è stata tamponata violentemente dalla Porsche.

Il provvedimento è scattato su richiesta della Procura di Asti al termine della prima fase delle indagini finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerso, Vacchina avrebbe ingaggiato una sorta di gara automobilistica iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull’autostrada A33, percorsa a una velocità stimata di 212,39 chilometri orari. Con lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un’altra Porsche, che però non è rimasta coinvolta nello schianto.

Nei giorni scorsi, stando all’accusa, Vacchina avrebbe tentato di inquinare le prove relative all’incidente. Su disposizione della Procura, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle prossime fasi del procedimento.

Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della vicenda e accertare eventuali responsabilità ulteriori legate alla tragica morte di Matilde Baldi.

