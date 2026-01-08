PONTECHIANALE – Scivolandia non smette di sorprendere e, alla sesta edizione, raggiunge la sua piena consacrazione. L’appuntamento è per sabato 10 gennaio dalle 20, quando la stazione sciistica di Pineta Nord, a Pontechianale, si trasformerà in una spettacolare arena di ghiaccio e neve pronta ad accogliere equipaggi, tifosi e curiosi provenienti da tutto il Piemonte e perfino dalla Francia.

La manifestazione, ideata e diretta da Andrea Caponnetto e organizzata dalla Pro loco di Pontechianale in collaborazione con il Comune e Pontechianale Sci, conferma numeri in costante crescita: 17 equipaggi in gara, quattro in più rispetto all’edizione precedente, e oltre 120 partecipanti, con un incremento di circa 50 iscritti rispetto allo scorso anno. Un vero e proprio record per una kermesse che unisce creatività, adrenalina e spirito goliardico.

A partire dalle 20, i mezzi più fantasiosi e improbabili si lanceranno in picchiata lungo una nuova pista, aperta dopo le abbondanti nevicate e mai testata prima, per regalare al pubblico uno spettacolo unico nel suo genere. Proprio per consentire a tutti di scendere in sicurezza e per non sfidare troppo a lungo le temperature polari, lo start è stato anticipato di mezz’ora rispetto al passato. Le premiazioni sono previste alle 22.30, seguite dal gran finale con l’after-party disco alla Playa Alpina, lo storico locale affacciato sul lago.

Ledwall, sigla ufficiale e mini-concerto: le novità dell’edizione dei record

Tra le principali novità di Scivolandia spicca l’installazione di un ledwall gigante, resa possibile grazie al contributo degli sponsor. Lo schermo permetterà di seguire ogni dettaglio delle discese, delle coreografie e dei mezzi, amplificando l’esperienza per il pubblico. Non solo: il ledwall sarà anche il supporto per cantare tutti insieme la sigla ufficiale della manifestazione, “Tutti a Scivolandia”, ironico omaggio a “Settimana Bianca” de Il Pagante, che in queste ore sta già circolando con successo sul web. Il gruppo di tifosi più scatenato e intonato verrà premiato.

Ad arricchire la serata ci sarà anche un mini-concerto live di Sara Naldi, cantante diciottenne considerata una delle giovani promesse del panorama musicale italiano. Finalista a Castrocaro, con collaborazioni importanti e l’esperienza di apertura dei concerti di Serena Brancale, Naldi farà parte anche della giuria, insieme agli artigiani Massimo Magliocco e Lionello Giusiano, a Marco Cayre (Pontechianale), Emiliano Francione (Iron Cut) e Giacomo Arnaudo (Pro loco Pontechianale).

Equipaggi da tutto il Piemonte (e dalla Francia)

A colpire, oltre ai numeri, è l’estensione sempre più ampia del “fenomeno Scivolandia”. In gara ci saranno gruppi provenienti da numerose vallate piemontesi e persino dalla Francia, con un equipaggio in arrivo da Saint Rémy de Provence.

Dopo la “fuga” del trofeo in valle Maira nel 2024 e nelle Langhe nel 2025, la valle Varaita prova a riportare a casa la palma della vittoria con due equipaggi di Sampeyre, uno di Frassino e uno di Brossasco-Busca. Agguerrita anche la concorrenza della valle Po, rappresentata da tre team di Revello, Martiniana Po ed Envie, pronti a trascinare un pubblico numeroso. In gara anche equipaggi da Vigone, dalle Langhe e dalla Granda (La Morra d’Alba, Morozzo), dalla pianura (Cavallermaggiore e Savigliano) e dalle valli del Monviso, con team di Dronero, Roccabruna, San Rocco di Bernezzo e Bernezzo-Cervasca.

Spettacolo, musica e premi per tutti i gusti

A fianco di Andrea Caponnetto lavorerà un team di giovani professionisti: la colonna sonora e la regia delle discese saranno curate da Anisa di Mondovì, mentre la voce “dal campo” sarà quella di Niko di Racconigi. Entrambi animeranno anche l’after-party disco fino a notte fonda.

Oltre ai primi tre equipaggi classificati, valutati per precisione della discesa, qualità del mezzo, coreografie, effetti speciali e coinvolgimento del pubblico, sono previsti numerosi premi speciali: all’equipaggio più simpatico, al più “rosa”, alla tifoseria che meglio incarna lo spirito di Scivolandia, oltre ai riconoscimenti per la maggiore distanza percorsa e per il partecipante più giovane e quello più anziano in pista.

