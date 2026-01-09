Champions League, Igor Volley corsara a Lisbona: Benfica battuto 3-0

LISBONA – Vittoria netta e tre punti pesanti per la Igor Volley Novara di Lorenzo Bernardi, che espugna Lisbona superando lo Sport Lisboa e Benfica con un secco 3-0 e chiude l’andata della Pool B di Champions League a punteggio pieno. Due successi su due e sei punti complessivi per le azzurre, che confermano solidità e ambizioni europee.

Protagonista assoluta del match Tatiana Tolok, incontenibile in attacco e premiata MVP dopo una prestazione da 25 punti. Il tecnico novarese ha approfittato dell’andamento della gara per ruotare gran parte dell’organico, ottenendo risposte positive da tutte le giocatrici impiegate.

Dopo un avvio equilibrato, Novara ha preso progressivamente il controllo del primo set, imponendo il proprio ritmo e chiudendo con autorità. Nel secondo parziale la Igor ha accelerato sin dalle prime battute, scavando un solco importante e amministrando il vantaggio fino al 15-25 finale.

Più combattuto il terzo set, con il Benfica capace di rientrare nel punteggio e trascinare la sfida ai vantaggi. Nel momento decisivo, però, l’esperienza e la qualità delle azzurre hanno fatto la differenza: all’ottava palla match è Ishikawa a mettere a terra il punto che vale il 29-31 e lo 0-3 conclusivo.

Sport Lisboa e Benfica – Igor Gorgonzola Novara 0-3 (20-25, 15-25, 29-31)

Sport Lisboa e Benfica: Barcelos, M. Garcez 2, Cetin 8, Aleixo (L) ne, Clemente ne, Rizzo, Dokic 3, Ubavic 11, J. Garcez 1, Dillon 8, Holt 12. All. Furtado Pereira.

Igor Gorgonzola Novara: Van Avermaet 5, Cambi 1, Herbots, Squarcini 4, De Nardi (L) ne, Leonardi (L), Alsmeier 8, Ishikawa 8, Bonifacio 4, Carraro, Baijens ne, Tolok 25, Costantini ne, Melli. All. Bernardi.

MVP Tatiana Tolok

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese