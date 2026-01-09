Incendio inghiotte una baita sopra San Michele di Prazzo, nel cuneese

CUNEO – Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Prazzo, nel cuneese. Le fiamme hanno interessato una baita in borgata Ponza di San Michele di Prazzo. Secondo le prime informazioni le fiamme sono state originate da un camino malfunzionante, in breve hanno coinvolto tutto l’edificio e lo hanno distrutto. Sul posto, nel tentativo di spegnere l’incendio o quanto meno di contenerlo, sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo e del distaccamento volontari di Dronero. Secondo quanto riporta La Stampa i proprietari della baita sarebbero due anziani, i genitori di David Gottler, alpinista e guida alpina molto famoso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese