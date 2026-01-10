Trovata morta una poliziotta in un albergo di Bardonecchia, indaga la procura di Torino

Una commissaria di Polizia di 27 anni Flavia Misuraca è stata trovata senza vita a Bardonecchia, in Valsusa, in una camera d’albergo, in cui alloggiava mentre ricopriva un incarico temporaneo in Piemonte.

A dare l’allarme è stato un collega, insospettito dall’assenza di contatti telefonici, che si è recato personalmente nell’albergo della donna. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la polizia scientifica per gli accertamenti.

L’ipotesi più accreditata è che la commissaria si sia suicidata sparandosi con la sua pistola d’ordinanza.

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti: le indagini sono in corso.

La commissaria Misuraca era originaria di Partinico in Sicilia, laureata in Giurisprudenza, aveva da poco concluso il percorso alla Scuola superiore di polizia. Nominata nel giugno 2025, prestava servizio alla Questura di Grosseto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese