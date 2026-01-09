Seguici su

CittadiniCronacaVercelli

Scuole chiuse in Piemonte, riscaldamenti in tilt

Temperature nelle aule sotto la norma a causa dei guasti agli impianti
Chiara Scerba

Pubblicato

4 minuti fa

il

ARBORIO – Guasti agli impianti di riscaldamento che non colpiscono solo i privati, ma anche le scuole.

Per approfondire:

Infatti oggi restano chiusie due scuole ad Arborio, nel vercellese, ovvero la primaria e la secondaria di primo grado della sede di corso Umberto I dell’istituto comprensivo di Baraggia Arborio e Gattinara. La decisione, con un’ordinanza del sindaco relativa ai giorni 8 e 9 gennaio, è conseguente ai problemi del riscaldamento negli edifici, che hanno comportato una diminuzione delle temperature fino a 12 gradi.

Guasti al riscaldamento hanno portato alla chiusura di diversi istituti in Piemonte, dalle scuole comunali di Nichelino all’istituto superiore Zerboni di Torino. In questi casi gli impianti sono stati riparati e le lezioni sono regolarmente riprese.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *