Scuole chiuse in Piemonte, riscaldamenti in tilt

ARBORIO – Guasti agli impianti di riscaldamento che non colpiscono solo i privati, ma anche le scuole.

Infatti oggi restano chiusie due scuole ad Arborio, nel vercellese, ovvero la primaria e la secondaria di primo grado della sede di corso Umberto I dell’istituto comprensivo di Baraggia Arborio e Gattinara. La decisione, con un’ordinanza del sindaco relativa ai giorni 8 e 9 gennaio, è conseguente ai problemi del riscaldamento negli edifici, che hanno comportato una diminuzione delle temperature fino a 12 gradi.

Guasti al riscaldamento hanno portato alla chiusura di diversi istituti in Piemonte, dalle scuole comunali di Nichelino all’istituto superiore Zerboni di Torino. In questi casi gli impianti sono stati riparati e le lezioni sono regolarmente riprese.

