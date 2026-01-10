Seguici su

Corsia riservata in corso Sommeiller: da lunedì 12 gennaio al via il controllo elettronico

Dal 12 gennaio vi sarà un pre-esercizio, la telecamera sarà ufficialmente attiva dal 26 gennaio 2026
TORINO – Da lunedì 12 gennaio entrerà in funzione, in fase di pre-esercizio, la telecamera per il controllo della corsia riservata al trasporto pubblico in corso Germano Sommeiller. Nei primi giorni la Polizia Locale sarà presente sul posto con compiti informativi e di supporto agli automobilisti.

Da quando il servizio sarà attivo

La rilevazione automatica delle infrazioni e l’emissione delle sanzioni scatteranno invece da lunedì 26 gennaio 2026. L’obiettivo del provvedimento è garantire il rispetto delle corsie riservate, già previste da anni, riducendo i transiti non autorizzati e migliorando la regolarità e la puntualità del trasporto pubblico.

Secondo i dati del Comune, il traffico irregolare rappresenta uno dei principali fattori di rallentamento dei mezzi, soprattutto in prossimità delle fermate e degli impianti semaforici. L’esperienza dei varchi già attivati in altre zone della città ha dimostrato effetti positivi: sulle linee 2, 5, 5b, 9 e 68 si è registrato un aumento della velocità commerciale tra il 7% e il 9% nelle ore di punta.

Il nuovo varco di corso Sommeiller si aggiunge a quelli già operativi in corso Potenza, corso Orbassano, corso Vittorio Emanuele II, corso Rosselli e largo Orbassano. Come negli altri casi, il transito sarà consentito ai mezzi del trasporto pubblico, a taxi e NCC, ai veicoli di emergenza e di servizio, ai titolari di permesso CUDE, a motocicli e ciclomotori e ad altre categorie autorizzate.

Per i veicoli aventi diritto ma non presenti nelle banche dati, sarà possibile richiedere l’esenzione a posteriori secondo le modalità già previste per la ZTL centrale.

